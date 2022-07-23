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الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بطرابلس يقيم احتفالية بنهاية الموسم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 23 يوليو 2022, 01:48 مساء
الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بطرابلس يقيم احتفالية بنهاية الموسم
جانب من احتفالية الكرة الطائرة بطرابلس. (فيسبوك)
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أقام الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بطرابلس، مساء الجمعة، احتفالية بمناسبة ختام مسابقات الفئات السنية للموسم الرياضي 2021-2022.

جاء ذلك بحضور المحاضر الدولي الجزائري محمد الأزرق وأمين عام الاتحاد الليبي للكرة الطائرة طارق صول ورئيس فرعي الطائرة بطرابلس ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد وجدي القمبري ورئيس مكتب الإعلام بالاتحاد أنور الطوباشي، وزعت فيه الكؤوس والميداليات وشهادات التقدير.

1- بطولة 14 عامًا  
تُوِّج نادي الجزيرة بكأس الدوري والميدالية الذهبية، ونال أبوسليم الميدالية الفضية، والترسانة الميدالية البرونزية.

2- بطولة 17 عامًا
تُوِّج نادي الجزيرة بكأس الدوري والميدالية الذهبية، وتُوِّج نادي الهدف بالميدالية الفضية، ونال الأهلي طرابلس الميدالية البرونزية.

3- بطولة 21 عامًا
تُوِّج نادي الأهلي طرابلس بكأس وذهبية 21 عامًا، ونال الجزيرة الميدالية الفضية، والاتحاد الميدالية البرونزية.

بطولات الكأس
تُوِّج نادي الجزيرة ببطولة كأسي 14و17 عامًا، وتُوِّج الأهلي طرابلس بكأس 21 عامًا.

جانب من احتفالية الكرة الطائرة بطرابلس. (فيسبوك)
جانب من احتفالية الكرة الطائرة بطرابلس. (فيسبوك)
جانب من احتفالية الكرة الطائرة بطرابلس. (فيسبوك)
جانب من احتفالية الكرة الطائرة بطرابلس. (فيسبوك)
جانب من احتفالية الكرة الطائرة بطرابلس. (فيسبوك)
جانب من احتفالية الكرة الطائرة بطرابلس. (فيسبوك)
جانب من احتفالية الكرة الطائرة بطرابلس. (فيسبوك)
جانب من احتفالية الكرة الطائرة بطرابلس. (فيسبوك)
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