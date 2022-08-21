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كأس طائرة أفريقيا للشباب بين مصر وتونس.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 21 أغسطس 2022, 01:46 مساء
كأس طائرة أفريقيا للشباب بين مصر وتونس.. الإثنين
منتخب شباب مصر للكرة الطائرة. (صفحة الاتحاد المصري للكرة الطائرة عبر فيسبوك)
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يسدل الستار اليوم الأحد بتونس على بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب، وتقام مباراة تحديد الترتيب السابع والثامن وتجمع رواندا والمغرب، ومباراة الترتيب الخامس والسادس بين ليبيا وغامبيا، ومباراة تحديد الترتيب الثالث وتجمع نيجيريا والكاميرون، وتقام غدا الإثنين مباراة التتويج بين منتخبي مصر وتونس.

- فوز ليبيا وغامبيا في «أفريقية الطائرة» للشباب

منتخب مصر تأهل بعد فوزه على نيجيريا بثلاثة أشواط لشوط واحد كانت نتائجها (25-23، 26-28، 25-17، 25-16)، وتونس بعد فوزها على الكاميرون بثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها (25-21، 25-19، 25-19).

يشار إلى أن تونس سبق لها التتويج باللقب الأفريقي 10 مرات أعوام: 1984، 1990، 1992، 1996، 1998، 2000، 2008، 2010، 2013، 2018، وتوجت مصر باللقب أعوام: 2002، 2006، 2015، 2016، 2020.

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