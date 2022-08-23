«براعم الهلال» و«الهدى» في صدارة نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمدينة بنغازي نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة للبراعم «تحت 14 عاما»، وفي الجولة الثانية جرت أمس الإثنين، ثلاث مباريات، لتشهد تفوق وتربع الهلال والهدى على الصدارة في المنافسات.

انتهت أول مباراة بفوز الهلال على الأهلي بنغازي بنتيجة شوطين لصفر (25-19، 25-12)، أدار المباراة سعد المسلاتي حكما أول، واعبيد البرغثي حكما ثانيا، والمسجلان سعد الورفلي وعبدالحميد نجم، ومراقبا الخطوط فرج بوعربية وبدر البرهمي.

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ثاني المباريات انتهت بفوز الهدى على الجزيرة بنتيجة شوطين لصفر كانت نتيجتيهما (30-28، 25-17)، أدار المباراة الحكمان عصام الفسي حكما أول، وفرج بوعربية حكما ثانيا، والمسجلان سعد الورفلي، واعبيد البرغثي، ومراقبا الخطوط سعد المسلاتي وعبدالحميد نجم.

وثالث المباريات شهدت فوز السويحلي على أبوسليم بنتيجة شوطين لصفر (25-10، 25-20)، أدار المباراة الحكمان علي الأوجلي حكما أول وأحمد الجبالي حكما ثانيا، والمسجلان بدر البرهمي، واعبيد البرغثي، ومراقبا الخطوط عبدالحميد نجم وسعد الورفلي.

مفكرة النتائج

الهدى × أبوسليم (2-0).

الهلال × الجزيرة (0-2).

السويحلي × الأهلي بنغازي (2-1).

الهلال × الأهلي بنغازي (2-0).

السويحلي × أبوسليم (2-0).

الهدى × الجزيرة (2-0).

أفضل اللاعبين

في الجولة الأولى تُوج لاعب السويحلي أيوب الزين، ولاعب الهلال عبدالرحمن بعيو، ولاعب الهدى محمد الرفاعي.

وفي الجولة الثانية توج لاعب الهلال معين الصادق، ولاعب السويحلي رضوان فوزي، ولاعب الهدى مصعب ناصر.

مباريات الجولة الثالثة

تقام اليوم الثلاثاء، ثلاث مباريات في الجولة الثالثة، وفي أولى المباريات ستجمع الجزيرة وأبوسليم، ويعقبها مباراة الهدى والأهلي بنغازي، وثالث المباريات ستجمع السويحلي مع الهلال.



الأربعاء 24 أغسطس

الجزيرة × الأهلي بنغازي

الهدى × السويحلي

أبوسليم × الهلال



الخميس 25 أغسطس

الهدى × الهلال

السويحلي × الجزيرة

أبوسليم × الأهلي بنغازي

بطولة الكرة الطائرة للبراعم. (فيسبوك)

بطولة الكرة الطائرة للبراعم. (فيسبوك)