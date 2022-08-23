شباب مصر أبطال الطائرة الأفريقية للمرة السادسة على حساب تونس وليبيا خامسا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تُوج منتخب مصر بكأس وذهبية بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عامًا.

وللمرة السادسة في تاريخه يفوز منتخب «الفراعنة»، بعد فوزه على المستضيف تونس، بنتيجة ثلاثة أشواط لواحد كانت نتائجها (25-17، 25-22، 21-25، 25-23).

- ليبيا خامس الطائرة الأفريقية للشباب

وفي مباراة تحديد الترتيب الثالث، فازت الكاميرون على نيجيريا بثلاثة أشواط دون مقابل (25-21، 25-20، 25-23).