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شباب مصر أبطال الطائرة الأفريقية للمرة السادسة على حساب تونس وليبيا خامسا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 12:10 مساء
شباب مصر أبطال الطائرة الأفريقية للمرة السادسة على حساب تونس وليبيا خامسا
منتخب مصر للشباب في الطائرة. (فيسبوك)
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تُوج منتخب مصر بكأس وذهبية بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عامًا.

وللمرة السادسة في تاريخه يفوز منتخب «الفراعنة»، بعد فوزه على المستضيف تونس، بنتيجة ثلاثة أشواط لواحد كانت نتائجها (25-17، 25-22، 21-25، 25-23).

- ليبيا خامس الطائرة الأفريقية للشباب

وفي مباراة تحديد الترتيب الثالث، فازت الكاميرون على نيجيريا بثلاثة أشواط دون مقابل (25-21، 25-20، 25-23).

الترتيب النهائي
تُوجت مصر بكأس وذهبية البطولة، ونالت تونس الميدالية الفضية، والكاميرون الميدالية البرونزية، وحلت نيجيريا رابعًا، وليبيا خامسًا، وغامبيا سادسًا، والمغرب سابعًا، ورواندا ثامنًا.

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