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ليبيا خامس الطائرة الأفريقية للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 22 أغسطس 2022, 05:58 مساء
ليبيا خامس الطائرة الأفريقية للشباب
المنتخب الليبي للطائرة في منافسات بطولة أفريقيا للشباب. (فيسبوك)
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يسدل الستار، اليوم الإثنين، بتونس على بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عامًا بإقامة آخر مباراتين.

الأولى على الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية وتجمع منتخبي نيجيريا والكاميرون، وتعقبها مباراة التتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية، وتجمع منتخبي مصر وتونس.

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وأمس الأحد جرت بالبطولة مباراتان، الأولى مباراة تحديد الترتيبين السابع والثامن، وانتهت بفوز المغرب على رواندا بثلاثة أشواط لشوط واحد، كانت نتائجها (25-23، 23-25، 25-18، 25-14).

أيضًا أُقيمت مباراة تحديد الترتيبين الخامس والسادس، وانتهت بفوز ليبيا على غامبيا بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها (25-23، 25-19، 25-19).

المنتخب الليبي للطائرة في منافسات بطولة أفريقيا للشباب. (فيسبوك)
المنتخب الليبي للطائرة في منافسات بطولة أفريقيا للشباب. (فيسبوك)
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