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براعم السويحلي أبطال ليبيا للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 26 أغسطس 2022, 04:29 مساء
براعم السويحلي أبطال ليبيا للكرة الطائرة
فريق السويحلي يفوز على الجزيرة بنتيجة شوطين لصفر ويتوج بطولة ليبيا للكرة الطائرة للبراعم 14 عاما. (الإنترنت)
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أُسدل الستار بمدينة بنغازي على بطولة ليبيا للكرة الطائرة للبراعم 14 عاما، بتتويج فريق السويحلي، بكأس وذهبية البطولة بعد فوزه على الجزيرة بنتيجة شوطين لصفر(25/ 19 ،25 /19).

وأدار المباراة الحكمان عصام الفسي، وأحمد الجبالي، والمسجلان عبدالحميد نجم، وعلي الأوجلي، ومراقبا الخطوط سعد الورفلي، واعبيد البرغثي.

وفي بقية نتائج الأمس فاز الأهلي بنغازي على أبوسليم بنتيجة شوطين لصفر 25/ 20 ، 26 /24. وأدار المباراة الحكمان اعبيد البرغثي، وفرج بوعربية، والمسجلان عبدالحميد نجم، وعصام الفسي ومراقبا الخطوط احمد الجبالي وسعد الورفلي.

وفاز الهلال على نظيره الهدى، في مباراة تواصلت لثلاثة أشواط، الشوط الأول كان للهلال 25 /21، والشوط الثاني للهدى، وبفارق نقطتين 28 /26، والشوط الحاسم انتهى للهلال  15/ 8. 

نتائج المباريات
الهدى × أبوسليم: 2× 0.

الهلال × الجزيرة: 2/ 0.

السويحلي × الأهلي بنغازي: 2 /1.

الهلال × الأهلي بنغازي: 2 /0.

السويحلي × أبوسليم: 2 /0.

الهدى × الجزيرة: 2/ 0.

الجزيرة × أبوسليم: 2/ 0.

الهدى × الأهلي بنغازي: 2 / 0.

السويحلي × الهلال: 2 /1.

الجزيرة × الأهلي بنغازي: 2 /0.

السويحلي × الهدى: 2/ 0.

الهلال × أبوسليم: 2 /0.

الأهلي بنغازي × أبوسليم: 2/ 0.

السويحلي × الجزيرة: 2 /0.

الهلال × الهدي: 2/ 1.

الترتيب العام للبطولة
السويحلى 13 نقطة، الهلال 12، الهدى 10، الجزيرة 9، الأهلي بنغازي 4، أبوسليم من دون نقاط.

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حفل التتويج
وفي ختام البطولة أقيم حفل التتويج وتحصل السويحلي على كأس البطولة والميدالية الذهبية، والهلال على الميدالية الفضية، والهدى على الميدالية البرونزية.

جوائز أفضل مراكز اللعب في البطولة
وتحصل على جائزة أفضل معد لاعب فريق السويحلي مهند الطاهر،  وأفضل ضارب لاعب فريق الهدي مصعب ناصر، وأفضل مرسل لاعب فريق الهلال معين الصادق، وأفضل مستقبل لاعب فريق الجزيرة عبدالمهيمن عارف، وأفضل حائط صد لاعب فريق الهلال عبدالمعز يوسف، وأفضل لاعب حر لاعب فريق السويحلي محمد خالد، وأفضل لاعب شامل لاعب فريق السويحلي أيوب الزين.

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