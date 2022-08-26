براعم السويحلي أبطال ليبيا للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أُسدل الستار بمدينة بنغازي على بطولة ليبيا للكرة الطائرة للبراعم 14 عاما، بتتويج فريق السويحلي، بكأس وذهبية البطولة بعد فوزه على الجزيرة بنتيجة شوطين لصفر(25/ 19 ،25 /19).

وأدار المباراة الحكمان عصام الفسي، وأحمد الجبالي، والمسجلان عبدالحميد نجم، وعلي الأوجلي، ومراقبا الخطوط سعد الورفلي، واعبيد البرغثي.

وفي بقية نتائج الأمس فاز الأهلي بنغازي على أبوسليم بنتيجة شوطين لصفر 25/ 20 ، 26 /24. وأدار المباراة الحكمان اعبيد البرغثي، وفرج بوعربية، والمسجلان عبدالحميد نجم، وعصام الفسي ومراقبا الخطوط احمد الجبالي وسعد الورفلي.

وفاز الهلال على نظيره الهدى، في مباراة تواصلت لثلاثة أشواط، الشوط الأول كان للهلال 25 /21، والشوط الثاني للهدى، وبفارق نقطتين 28 /26، والشوط الحاسم انتهى للهلال 15/ 8.

نتائج المباريات

الهدى × أبوسليم: 2× 0.

الهلال × الجزيرة: 2/ 0.

السويحلي × الأهلي بنغازي: 2 /1.

الهلال × الأهلي بنغازي: 2 /0.

السويحلي × أبوسليم: 2 /0.

الهدى × الجزيرة: 2/ 0.

الجزيرة × أبوسليم: 2/ 0.

الهدى × الأهلي بنغازي: 2 / 0.

السويحلي × الهلال: 2 /1.

الجزيرة × الأهلي بنغازي: 2 /0.

السويحلي × الهدى: 2/ 0.

الهلال × أبوسليم: 2 /0.

الأهلي بنغازي × أبوسليم: 2/ 0.

السويحلي × الجزيرة: 2 /0.

الهلال × الهدي: 2/ 1.

الترتيب العام للبطولة

السويحلى 13 نقطة، الهلال 12، الهدى 10، الجزيرة 9، الأهلي بنغازي 4، أبوسليم من دون نقاط.

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حفل التتويج

وفي ختام البطولة أقيم حفل التتويج وتحصل السويحلي على كأس البطولة والميدالية الذهبية، والهلال على الميدالية الفضية، والهدى على الميدالية البرونزية.