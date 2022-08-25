براعم السويحلي يلحق أول خسارة بالهدى ويتصدر نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تصدر براعم السويحلي نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14عاما، بعد إلحاقهم أول خسارة بفريق الهدى.

وكانت نتيجة الشوطين كالتالي: «25/ 21، 25/ 21»، وأدار المباراة الحكمان عصام الفسي وأحمد الجبالي والمسجلان بدر البرهمي وفرج بوعربية، ومراقبا الخطوط سعد الورفلي، وسعد المسلاتي.

وتُوج لاعب فريق السويحلي مهند الطاهر بجائزة أفضل لاعب في المباراة، واستلم الجائزة من اللاعب الدولي السابق أحمد زوبي.

كما فاز الجزيرة على الأهلي بنغازي وبنتيجة شوطين لصفر، كانت نتيجتهما (25/ 21، 25 / 8). وأدار المباراة الحكمان فرج بوعربية وسعد المسلاتي والمسجلان سعد الورفلي، وعلي الأوجلي، ومراقبا اعبيد البرغثي وأحمد الجبالي.

وتُوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب الجزيرة عبدالمهيمن عارف، وقامت بتسلبم الجائزة، مديرة الأكاديمية الأولمبية الليبية حدهم العابد.

وفاز الهلال على أبوسليم بنتيجة شوطين لصفر كانت نتيجتهما (25/ 15، 25/ 20). وأدار المباراة الحكمان علي الأوجلي، واعبيد البرغثي، والمسجلان عصام الفسي وبدر البرهمي، ومراقبا الخطوط سعد المسلاتي وسعد الورفلي. وتحصل لاعب الهلال عبدالمعز بوزكره على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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الترتيب بعد الجولة الرابعة

ويتقاسم الصدارة السويحلي والهلال برصيد 10 نقاط لكل منهما، وأقرب الملاحقين الهدى 9 نقاط، والجزيرة 6 نقاط، والأهلي بنغازي برصيد نقطة واحدة، وأبوسليم دون نقاط.

واليوم الخميس يتجدد الموعد مع 3 مباريات في الجولة الخامسة والأخيرة للبطولة، حيث تقام المبارة الأولى بين الأهلي بنغازي وأبوسليم، ويعقبها مباراة الهدى والهلال، وثالث المباريات ستجمع السويحلي مع الجزيرة.