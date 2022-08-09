قرعة أبطال أفريقيا.. الاتحاد يواجه فريق فلامبو البوروندي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، عن مواجهة بطل ليبيا الاتحاد مع فريق فلامبو البوروندي.

وفي حال التأهل للدور التمهيدي الثاني، يلتقي الاتحاد مع الفائز من الزمالك المصري واليكت سبورت التشادي.

وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول من 9 لـ11 سبتمبر المقبل. أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

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فيما تقام مباريات الذهاب من الدور التمهيدي الثاني في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، ومباريات الإياب في الفترة من 14 لـ16 من الشهر ذاته.