في الكونفدرالية: الأخضر في مواجهة أهلي الخرطوم السوداني في دور الـ64

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الثلاثاء، قرعة الأدوار التمهيدية من كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

ويلعب ممثل ليبيا، فريق الأخضر، في دور الـ64، مع أهلي الخرطوم السوداني، في المباراة التي تجمعهما في الدور التمهيدي الأول.

وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول من 9 لـ11 سبتمبر المقبل. أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

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فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل. أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.