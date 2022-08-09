في الكونفدرالية: النصر يواجه الفائز من «اس اس» الجيبوتي و«كيغالي» الرواندي في دور الـ32

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الثلاثاء، قرعة الأدوار التمهيدية من كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

ويلعب ممثل ليبيا، فريق النصر في دور الـ32، مع الفائز من مواجهة «اس اس» الجيبوتي و«كيغالي» الرواندي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الدور التمهيدي الأول.

وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول من 9 لـ11 سبتمبر المقبل. أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

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فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل. أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.