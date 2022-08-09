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قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 05:07 مساء
قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار
فريق الأهلي طرابلس. (الإنترنت)
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أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، عن مواجهة وصيف الدوري الليبي الممتاز، الأهلي طرابلس، مع كمكم زنجبار.

والفائز من مواجهة الأهلي طرابلس وكمكم زنجبار، سيواجه المترشح من المريخ السوداني وسولار جيبوتي.

وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول من 9 لـ11 سبتمبر المقبل. أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

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فيما تقام مباريات الذهاب من الدور التمهيدي الثاني في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، ومباريات الإياب في الفترة من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

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