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بالصور.. رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يكرم الملاكم الدولي سعد الفلاح

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 07:07 مساء
بالصور.. رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يكرم الملاكم الدولي سعد الفلاح
تكريم الملاكم الدولي سعد الفلاح. (الإنترنت)
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التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، اليوم السبت، الملاكم الدولي سعد فتحي الفلاح، بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية مسؤول ملف الرياضة إدريس غيث قدورة.

وكرِّم خلال اللقاء الملاكم الدولي بدرع وشهادة شكر، تقديرًا لحصوله على عديد البطولات والجوائز الرياضية في عديد المحافل الرياضية الدولية في مجال الملاكمة.

تكريم وزارة الرياضة
وفي وقت سابق حرصت وزارة الرياضة، على تقديم التهنئة إلى الملاكم الليبي سعد الفلاح، بعد فوزه على منافسه الإيراني محمد زالهي، في المباراة الدولية التي أُقيمت بينهما بقاعة إسطنبول الكبرى بتركيا في يوليو الماضي.

ثاني مباراة دولية
وفاز الملاكم الليبي سعد الفلاح على الملاكم الإيراني محمد زالهي في قاعة إسطنبول الكبرى، وهي ثاني مباراة دولية له، حيث فاز في مباراته الأولى على الملاكم التركي علي مورات.

- وزارة الرياضة تهنئ الملاكم الليبي سعد الفلاح
- انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي في تركيا
لمشاهدة نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

ويشرف على تدريب الملاكم الليبي سعد الفلاح، المدرب الدولي التركي ياسر أورتكغلو والمدرب الليبي نادر التباوي.

بطل آسيا 2022
ويعد الملاكم الإيراني من مواليد 1998 وطوله 185سنتم، وهو بطل آسيا للعام 2022 وحاصل على برونزية أولمبياد طوكيو، وله في سجل الاحتراف ثماني مباريات.

تكريم الملاكم الدولي سعد الفلاح. (الإنترنت)
تكريم الملاكم الدولي سعد الفلاح. (الإنترنت)
تكريم الملاكم الدولي سعد الفلاح. (الإنترنت)
تكريم الملاكم الدولي سعد الفلاح. (الإنترنت)
تكريم الملاكم الدولي سعد الفلاح. (الإنترنت)
تكريم الملاكم الدولي سعد الفلاح. (الإنترنت)
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