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فوز الجزيرة والنصر في نهائيات «أشبال اليد»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 28 يوليو 2022, 02:18 مساء
فوز الجزيرة والنصر في نهائيات «أشبال اليد»
منافسات أشبال اليد. (الإنترنت)
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انطلقت أمس الأربعاء بصالة 17 فبراير بطرابلس، نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للأشبال بمشاركة فرق النصر والأهلي بنغازي والمشعل والجزيرة. 

وانتهت مباراة الافتتاح للبطولة بفوز الجزيرة على الأهلي بنغازي وبفارق هدف واحد (25/ 24)، وأدار المباراة الحكمان عبدالباسط القماطي ومروان الغول والميقاتي الصيد حبلوص والمسجل علي الزوام، وراقب المبارة إداريًا محمد هواد وفنيا الطاهر غومه.

وفي ثاني مباريات الجولة الأولى فاز فريق النصر على نظيره المشعل (33/ 30)، وأدار المباراة الحكمان الصيد حبلوص وعلي الزوام والمسجل عبدالباسط القماطي والميقاتي مروان الغول، وراقبها إداريًا محمد الجهاني وفنيًا محمد هواد.

- الأهلي بنغازي يلتقي الجزيرة في افتتاح بطولة ليبيا لأشبال اليد
- الاتحاد يلتقي الأصدقاء في ناشئي اليد

الترتيب بعد الجولة الأولى
النصر في الصدارة بـ3 نقاط + 3 أهداف، ويليه الجزيرة 3 نقاط + 1 هدف، وثالثًا الأهلي بنغازي بنقط ‐ 1 هدف، ورابعا المشعل نقطة - 3 أهداف.

واليوم الخميس سيتجدد الموعد مع مبارتين في ثاني جولات البطولة، المباراة الأولى ستجمع الجزيرة والمشعل، ويعقبها مباراة الأهلي بنغازي والنصر.

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