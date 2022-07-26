الاتحاد يلتقي الأصدقاء في ناشئي اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تشهد قاعة 17 فبراير بطرابلس، اليوم الثلاثاء، آخر مباريات سداسي ناشئي منافسات كرة اليد بالمنطقة الأولى، والتي تجمع الاتحاد والأصدقاء.



يشار إلى أن الجزيرة يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة 15 نقطة من 5 مباريات، ويأتي مركز أبوعجاجة ثانيًا برصيد 13 نقطة، وثالثًا الأولمبي 9 نقاط، والأصدقاء رابعًا بـ8 نقاط، والاتحاد خامسًا بـ6 نقاط، وسادسًا الشرطة بـ5 نقاط.

نهائيات الأواسط

سبق وأسدل الستار، الخميس، بمدينة البيضاء على نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للأواسط، بتتويج فريق النصر باللقب.

وتمكن نادي النصر من التتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية، بعد فوزه في المباراة الفاصلة على الجزيرة بنتيجة (33/ 21).

وفاز فريق أواسط الجزيرة، بالميدالية الفضية، كما تُوج فريق نادي المشعل بالمدالية البرونزية.