Atwasat

الاتحاد يلتقي الأصدقاء في ناشئي اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 26 يوليو 2022, 10:48 صباحا
الاتحاد يلتقي الأصدقاء في ناشئي اليد
منافسات كرة اليد. (فيسبوك)
alwasat radio

تشهد قاعة 17 فبراير بطرابلس، اليوم الثلاثاء، آخر مباريات سداسي ناشئي منافسات كرة اليد بالمنطقة الأولى، والتي تجمع الاتحاد والأصدقاء.
 
يشار إلى أن الجزيرة يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة 15 نقطة من 5 مباريات، ويأتي مركز أبوعجاجة ثانيًا برصيد 13 نقطة، وثالثًا الأولمبي 9 نقاط، والأصدقاء رابعًا بـ8 نقاط، والاتحاد خامسًا بـ6 نقاط، وسادسًا الشرطة بـ5 نقاط.

نهائيات الأواسط
سبق وأسدل الستار، الخميس، بمدينة البيضاء على نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للأواسط، بتتويج فريق النصر باللقب.

وتمكن نادي النصر من التتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية، بعد فوزه في المباراة الفاصلة على الجزيرة بنتيجة (33/ 21).

وفاز فريق أواسط الجزيرة، بالميدالية الفضية، كما تُوج فريق نادي المشعل بالمدالية البرونزية.

جوائز الأفضل
وتُوج بجائزة أفضل حارس يحيى نجيب يحيى من نادي الجزيرة. وجائزة أفضل هداف لاعب الجزيرة أمين بدروش غريبة، وتُوج بجائزة أفضل لاعب سالم فرج سالم من نادي النصر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد

التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
هجوم جديد من بايدن على ترامب بسبب «جحيم القرون الوسطى»

هجوم جديد من بايدن على ترامب بسبب «جحيم القرون الوسطى»
بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية

بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية
صدارة مبكرة لشباب ليبيا في البطولة العربية لكرة القدم قبل لقاء الجزائر

صدارة مبكرة لشباب ليبيا في البطولة العربية لكرة القدم قبل لقاء الجزائر
الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام اللقاح الدنماركي ضد جدري القرود

الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام اللقاح الدنماركي ضد جدري القرود
الصراع يشتد على قمة الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. و«بوابة الوسط» تستعرض لائحة فض الاشتباك

الصراع يشتد على قمة الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. و«بوابة الوسط» ...
ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات

ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات
السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار

السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار
سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم

سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم
تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات

تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات
جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين

جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة

شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأربعاء

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس ...
وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»

ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»
طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)

طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)
ارتداد الفعل

ارتداد الفعل
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
16 فريقا في دوري القدم لطلاب جامعة طرابلس
16 فريقا في دوري القدم لطلاب جامعة طرابلس
سامي دلة ينفرد في انتخابات نادي النصر
سامي دلة ينفرد في انتخابات نادي النصر
كاراتيه «اتحاد الجمارك» يحصد 10 قلادات متنوعة (صور)
كاراتيه «اتحاد الجمارك» يحصد 10 قلادات متنوعة (صور)
صدارة مبكرة لشباب ليبيا في البطولة العربية لكرة القدم قبل لقاء الجزائر
صدارة مبكرة لشباب ليبيا في البطولة العربية لكرة القدم قبل لقاء ...
فطيس وأبوالشواشي يقودان مباريات دوري صيف 2022 بزوارة (صور)
فطيس وأبوالشواشي يقودان مباريات دوري صيف 2022 بزوارة (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس»......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في ......
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في ......
المزيد
الاتحاد يلتقي الأصدقاء في ناشئي اليد
الاتحاد يلتقي الأصدقاء في ناشئي اليد...
الدولي الليبي محمد صولة يعود لتدريبات «العربي» الكويتي
الدولي الليبي محمد صولة يعود لتدريبات «العربي» الكويتي...
محمد عادل أفضل لاعب في مباراة ليبيا ولبنان بالبطولة العربية للشباب
محمد عادل أفضل لاعب في مباراة ليبيا ولبنان بالبطولة العربية ......
فطيس وأبوالشواشي يقودان مباريات دوري صيف 2022 بزوارة (صور)
فطيس وأبوالشواشي يقودان مباريات دوري صيف 2022 بزوارة (صور)...
صدارة مبكرة لشباب ليبيا في البطولة العربية لكرة القدم قبل لقاء الجزائر
صدارة مبكرة لشباب ليبيا في البطولة العربية لكرة القدم قبل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط