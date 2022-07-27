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مباراة فاصلة بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» لحسم بطل الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 08:21 مساء
مباراة فاصلة بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» لحسم بطل الدوري الممتاز
كأس الدوري الليبي الممتاز. (الإنترنت)
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تقرر إقامة مباراة فاصلة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس» أمام نظيره «الاتحاد»، لحسم اسم بطل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي (2021-2022).

«الأهلي» يفوز على «الأولمبي»

وفاز «الأهلي طرابلس» أمام نظيره «الأولمبي» بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب «سوسة» بتونس.

وسجل هدف «الأهلي طرابلس» لاعبه المدافع أحمد التربي في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة (45+2). 

وأضاع لاعب فريق «الأهلي طرابلس» هدفًا محققًا ثانيًا لفريقه، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة (63) من زمن المباراة.

«الاتحاد» يفوز على «النصر»
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد، الفوز على «النصر بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أُقيمت على ملعب «صفاقس» بتونس.

مباراة فاصلة
بهذه النتائج تقرر إقامة مباراة فاصلة بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، بعدما تساوى قطبا العاصمة في عدد النقاط وعدد الأهداف، حيث يملك كلا الفريقين 11 نقطة، بنفس عدد الأهداف.

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ترتيب الدور السداسي بعد الجولة الخامسة:
1- الأهلي طرابلس: برصيد 11 نقطة، من 3 فوز، 2 تعادل، له 6 أهداف، وعليه 2.

2- الاتحاد: برصيد 11 نقطة، من 3 فوز، 2 تعادل، له 6 أهداف، وعليه 2.

3- الأخضر: برصيد 9 نقاط، من 3 فوز، 2 خسارة، له 9 أهداف، وعليه 6.

4- النصر: برصيد 4 نقاط، من فوز واحد، وتعادل واحد، 3 خسارة، له 4 أهداف، وعليه 7 أهداف.

5- الأهلي بنغازي: برصيد 4 نقاط، فوز1، تعادل 1، خسارة 3، له 2، وعليه 5 أهداف.

6- الأولمبي: برصيد 3 نقاط، فوز 1، وخسارة 4، له هدف واحد، وعليه 6 أهداف.

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