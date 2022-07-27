بث مباشر «WTV»: «الأهلي بنغازي 1 - 2 الأخضر» في ختام جولات سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «المنستير» بتونس، مواجهة بين فريق «الأهلي بنغازي» مع نظيره «الأخضر»، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والأخير من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقام حاليًا في تونس.

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إدارة مباراة «الأهلي بنغازي» و«الأخضر»، لحكم الساحة حكم وسط ماجد الشمراني والمساعد الأول فهد المعري، والمساعد الثاني بدر الشمراني والحكم الرابع عبدالله الشهري، وتقنية الفار عبدالواحد حريويدة وإبراهيم أبوكوز.

فريق الأهلي بنغازي. (الإنترنت)