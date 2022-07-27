بث مباشر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام جولات سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «سوسة» بتونس، مواجهة بين فريق «الأهلي طرابلس» مع نظيره «الأولمبي»، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والأخير من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقام حاليًا في تونس.

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وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إدارة مباراة «الأهلي طرابلس» و«الأولمبي»، لحكم الساحة ملاك تيساما، والمساعد الأول محمد إبراهيم، وليان عبدالرزاق مساعدًا ثانيًا، ومحمد الزرق حكمًا رابعًا، ومعتز الشلماني وباسم سيف النصر للفار.

مباراة «الأهلي طرابلس × الأولمبي» في نهائي سداسي التتويج. (بث مباشر)

فريق الأهلي طرابلس. (الإنترنت)