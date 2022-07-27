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بث مباشر «WTV»: «النصر 0 - 1 الاتحاد» في ختام جولات سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 07:58 مساء
بث مباشر «WTV»: «النصر 0 - 1 الاتحاد» في ختام جولات سداسي التتويج
مباراة «النصر×الاتحاد» في نهائي سداسي التتويج. (البث المباشر)
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يشهد ملعب «صفاقس» بتونس، مواجهة بين فريق «النصر» مع نظيره «الاتحاد»، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والأخير من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقام حاليًا في تونس.

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إدارة مباراة «النصر» و«الاتحاد»، لحكم الساحة باسفيك وزمري حسن مساعدًا أول، وباسكال مساعدًا ثانيًا، وعبدالباسط شهوب حكمًا رابعًا، وتقنية الفار أحمد الشلماني ووحيد الجحاوي.

مباراة «النصر×الاتحاد» في نهائي سداسي التتويج. (البث المباشر)
مباراة «النصر×الاتحاد» في نهائي سداسي التتويج. (البث المباشر)
فريق النصر. (الإنترنت)
فريق النصر. (الإنترنت)
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