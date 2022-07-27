المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في كأس العرب للشباب

القاهرة - بوابة الوسط

خسر المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، مباراته أمام نظيره الجزائري، بثلاثية مقابل هدف، والتي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة أبها.

وسجل الهدف الوحيد للمنتخب الليبي لاعبه محمد عادل، فيما سجل ثلاثية المنتخب الجزائري، كل من جورس رحو، وأسامة أعمر، ولحلو أخريب.

ونال جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي ليبيا والجزائر،، اللاعب جورس رحو من المنتخب الجزائري.

بهذه النتيجة يرتفع رصيدُ منتخب الجزائر إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ويضمن التأهل إلى دور الثمانية، يليه منتخب ليبيا بـ3 نقاط في المركز الثاني، ثم منتخب لبنان بدون رصيد.

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وكان المنتخب الوطني للشباب فاز في مباراته الأولى على شباب لبنان بنتيجة هدفين نظيفين.