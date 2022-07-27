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فوز أو تعادل أمام الجزائر يضمنان الصدارة لمنتخب شباب ليبيا في البطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 27 يوليو 2022, 03:04 مساء
فوز أو تعادل أمام الجزائر يضمنان الصدارة لمنتخب شباب ليبيا في البطولة العربية
منتخب ليبيا للشباب. (فيسبوك)
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ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة أبها، يلتقي المنتخب الوطني الليبي للشباب مع شقيقه منتخب الجزائر في مباراة التأهل للدور الثاني.

ستقام المباراة الساعة الرابعة مساءً بتوقيت ليبيا، ويدخل المنتخب الوطني المباراة ولديه الأفضلية عن المنتخب الجزائري، ويكفيه التعادل بأي هدف أو الفوز للتأهل للدور الثاني.

وكان المنتخب الوطني للشباب فاز في مباراته الأولى على شباب لبنان بنتيجة هدفين نظيفين.

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