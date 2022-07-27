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ليبيا تلتقي الجزائر في «عربية القدم 20 عاما» لحسم الصدارة والتأهل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 27 يوليو 2022, 11:47 صباحا
ليبيا تلتقي الجزائر في «عربية القدم 20 عاما» لحسم الصدارة والتأهل
منتخب ليبيا للشباب في كرة القدم. (فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، بالسعودية مع مباراتين في الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 20 عاما.

منافسة ليبية جزائرية
في المجموعة الثالثة منتخب ليبيا يلتقي الجزائر في ثاني مبارياته بالدور التمهيدي، والمباراة لها أهميتها على القمة، ولكلا الفريقين ثلاث نقاط في رصيده، بعد فوزهما على لبنان وفارق الأهداف لصالح ليبيا (+2) هدفين، والجزائر (+1) هدف؛ أي أن نتيجة التعادل تؤهل منتخب ليبيا مباشرة للدور الربع نهائي.

المجموعة الرابعة
وفي المجموعة الرابعة، مصر تتبارى مع الصومال، منتخب مصر في رصيده ثلاث نقاط، ويكفيه أيضا التعادل للتأهل للدور المقبل.

يشار إلى أن السعودية خطفت ورقة التأهل عن المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، بعد فوزها أمس الثلاثاء على العراق برباعية نظيفة.

وتأهل الأردن للربع نهائي بعد صدارته للمجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، مستفيدا من فوز اليمن أمس الثلاثاء على الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

المجموعة الخامسة والسادسة
وفي المجموعة الخامسة، باتت تونس الأقرب للتأهل لصدارتها المجموعة بثلاث نقاط وبفارق (+3) أهداف، وتأتي ثانيا البحرين بثلاث نقاط من مباراتين، وجيبوتي دون نقاط من مباراتين.

وفي المجموعة السادسة، يتساوى منتخبات المغرب وفلسطين في الصدارة بثلاث نقاط لكل منهما، وأيضا في فارق الأهداف (+2) هدفين لكل فريق.

وغدا الخميس سيكون الموعد مع آخر مباراتين في الدور التمهيدي، تونس تلتقي جيبوتي، والمغرب تتبارى مع فلسطين.

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