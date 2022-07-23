تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت مساء اليوم السبت، منافسات الأسبوع الرابع من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقام حاليًا في تونس.

الأهلي طرابلس × الاتحاد

وانتهت مباراة «الأهلي طرابلس» أمام نظيره «الاتحاد»، بالتعادل السلبي، على ملعب «رادس» بتونس، ليحصد كل فريق نقطة في مشواره نحو التتويج بلقب الدوري الليبي، قبل جولة واحدة من النهاية، الأربعاء المقبل.

وكانت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، كلفت لإدارة مباراة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، لحكم الساحة البورندي باسيفيك نيمانا، والمساعد الأول إيميري نيونغابو، والمساعد الثاني باسكال نديمنزيغو، والحكم الرابع محمد الزروق، وحكمي الـ«فار» باملاك تايسما وأحمد إبراهيم.

الأخضر × النصر

وعلى ملعب «المنستير» بتونس، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخضر، فوزًا كبيرًا على نظيره «النصر»، بثلاثية دون رد، ليخطف الأخضر 3 نقاط مهمة في مشواره بالدور السداسي.

وكانت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، كُلفت لإدارة مباراة «الأخضر» و«النصر»، لحكم الساحة ماجد الشمراني، والمساعد الأول فهد العمري، والمساعد الثاني بدر الشمراني، والحكم الرابع عبدالله الشهري، وحكمي الـ«فار» محمود البنا، ويوسف البساطي.

الأهلي بنغازي × الأولمبي

ونجح فريق نادي الأهلي بنغازي، في خطف فوز مهم من نظيره الأولمبي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب «صفاقس» بتونس، ليحقق الأهلي ثلاثة نقاط مهمة في مشواره بالدور السداسي.

وكانت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، كُلفت لإدارة مباراة «الأولمبي» و«الأهلي بنغازي»، لحكم الساحة عبدالواحد حريويدة، ومساعد أول عطية محمد، والمساعد الثاني منجي أبوشيكوة، والحكم الرابع عبدالباسط شهوب، وحكمي الـ«فار» أحمد الشلماني وإبراهيم أبوكوز.

- الأهلي بنغازي يخطف الفوز من «الأولمبي» في «سداسي التتويج»

-عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس×الاتحاد» في سداسي التتويج

- عبر «WTV».. مباراة «الأخضر×النصر» في سداسي التتويج

ترتيب الدور السداسي بعد الجولة الرابعة:

المركز الأول: الأهلي طرابلس: بـ8 نقاط.

المركز الثاني: الاتحاد: بـ8 نقاط.

المركز الثالث: فريق الأخضر: بـ6 نقاط.

المركز الرابع: فريق النصر: بـ4 نقاط.

المركز الخامس: الأهلي بنغازي: بـ4 نقاط.

المركز السادس: الأولمبي: بـ3 نقاط.

ترتيب الدور السداسي بعد الجولة الرابعة. (الوسط)