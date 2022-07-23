بث مباشر «WTV».. مباراة «الأخضر 2 - 0 النصر» في سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «المنستير» بتونس، مواجهة بين فريق «الأخضر» مع نظيره «النصر»، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقام حاليًا في تونس.

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إدارة مباراة «الأخضر» و«النصر»، لحكم الساحة ماجد الشمراني، والمساعد الأول فهد العمري، والمساعد الثاني بدر الشمراني، والحكم الرابع عبدالله الشهري، وحكمي الـ«فار» محمود البنا، ويوسف البساطي.