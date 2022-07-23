الأهلي بنغازي يخطف الفوز من الأولمبي في «سداسي التتويج»

القاهرة - بوابة الوسط

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي بنغازي»، في خطف فوز مهما من نظيره الأولمبي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقام حاليًا في تونس.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة لصالح «الأهلي بنغازي»، اللاعب جمعة بورقيقة في الدقيقة (80)، ليخطف الفريق ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدور السداسي.

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وكانت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، كلفت لإدارة مباراة «الأولمبي» و«الأهلي بنغازي»، لحكم الساحة عبدالواحد حريويدة، ومساعدًا أول عطية محمد، والمساعد الثاني منجي أبوشيكوة، والحكم الرابع عبدالباسط شهوب، وحكمي الـ«فار» أحمد الشلماني وإبراهيم أبوكوز.