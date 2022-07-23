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«بوابة الوسط» تستعرض أطقم حكام الجولة الرابعة في دوري التتويج السداسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 23 يوليو 2022, 03:43 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض أطقم حكام الجولة الرابعة في دوري التتويج السداسي
الحكم المصري محمود البنا في مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم أطقم تحكيم الجولة الرابعة لدوري سداسي التتويج لكرة القدم.

طاقم حكام مباراة ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد، مكون من حكم ساحة البورندي باسيفيك نيمانا والمساعد الأول إيميري نيونغابو والمساعد الثاني باسكال نديمنزيغو والحكم الرابع محمد الزروق وحكم الفار باملاك تايسما وحكم الفار أحمد إبراهيم.

أما طاقم حكام مباراة النصر والأخضر، فمكون من حكم ساحة ماجد الشمراني والمساعد الأول فهد العمري والمساعد الثاني بدر الشمراني والحكم الرابع عبدالله الشهري وحكم الفار محمود البنا وحكم الفار يوسف البساطي.

ويتكون طاقم حكام مباراة الأهلي بنغازي والأولمبي، من حكم ساحة عبدالواحد حريويدة ومساعد أول عطية محمد ومساعد ثانٍ منجي أبوشيكوة والحكم الرابع عبدالباسط شهوب وحكم الفار أحمد الشلماني وحكم الفار إبراهيم أبوكوز.

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