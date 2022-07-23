بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس×الاتحاد» في سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «رادس» بتونس، مواجهة بين فريق «الأهلي طرابلس» مع نظيره «الاتحاد»، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقام حاليًا في تونس.

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إدارة مباراة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، لحكم الساحة البورندي باسيفيك نيمانا، والمساعد الأول إيميري نيونغابو، والمساعد الثاني باسكال نديمنزيغو، والحكم الرابع محمد الزروق، وحكمي الـ«فار» باملاك تايسما وأحمد إبراهيم.

مشاهدة مباراة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في الجولة الرابعة بالدور السداسي لمرحلة التتويج بالدوري الليبي الممتاز.. (بث مباشر)