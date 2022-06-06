عدسة قناة «WTV» ترصد اللحظات الأولى للاعبي المنتخب قبل مباراة غينيا الاستوائية

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت عدسة قناة «WTV»، اللحظات الأولى للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عند وصولهم إلى ملعب ملابو الجديد، قبل انطلاق مباراة غينيا الاستوائية، اليوم الإثنين، في ثاني جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب مالابو الجديد بدولة غينيا الاستوائية، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة القارية المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة «كان 2023».

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني، مارتينز، أعلن تشكيلة «فرسان المتوسط» خلال مواجهة غينيا الاستوائية، وجاء كالتالي: معاذ اللافي، أحمد التربي، سند الورفلي، صلاح فكرون، محمد المنير، محمد التوهامي، بالقاسم رجب، عمر الخوجة، محمد صولة، حمدو الهوني، صالح الطاهر.

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دكة البدلاء:

أحمد الفيتوري، أحمد بالأشهر، أحمد فكرون، علي يوسف، فاضل سلامة، المهدي الكوت، الشامخ فرج، حامد الثلبة، إبراهيم بودبوس، معاذ عيسي، مؤيد جدور، معتز معروف.