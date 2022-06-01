بالفيديو.. ماذا قال لاعبي المنتخب بعد الفوز على بوتسوانا في افتتاح تصفيات «كان 2023»؟

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن سعادتهما بتحقيق الفوز على منتخب بوتسوانا، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة العاشرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا بساحل العاج 2023.

وقال لاعبي المنتخب الوطني، محمد صولة، في تصريحات لقناة الوسط «WTV»، بعد انتهاء المباراة: «الحمد لله على الفوز.. قدمنا مباراة جيدة، وطبقنا تكتيك المدرب، وسنحت لنا أكثر من فرصة من أجل تسجيل الكثير من الأهداف، ولكن الأهم في مباراة اليوم هو الحصول على الثلاث نقاط».

فيما أوضح الاعب الشامخ فرج: «الفوز على بوتسوانا مهم جدا بالنسبة لنا، خاصة أنه على أرضنا ووسط جماهيرنا، جميع اللاعبين ما قصروا وقدموا كل ما لديهم، وإن شاء الله سنقدم الأفضل خلال الجولات المقبلة، وخطوة بخطوة نحو كان 2023».

هدف الفوز

وافتتح المنتخب الوطني التسجيل عبر نجمه صالح الطاهر، من ركلة جزاء بالدقيقة 54 في شباك بوتسوانا، لتصبح النتيجة هدف دون رد لفرسان المتوسط.

-المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

- شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة «المنتخب الوطني 1 - 0 بوتسوانا»

- إعلان التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد بوتسوانا

ودخل المدير الفني للمنتخب الوطني، المدرب الفرنسي مارتينيز المباراة بتشكيل مكون من «معاذ اللافي، وأحمد التربي، وسند الورفلي، ومحمد المنير، وخالد فكرون، ومحمد التوهامي، وبلقاسم رجب، وعمر الخوجة، ومحمد صولة، وحمدو الهوني، وصالح الطاهر».