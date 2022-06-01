إعلان التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد بوتسوانا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مارتينيز، تشكيلة «فرسان المتوسط» خلال مواجهة بوتسوانا، اليوم الأربعاء، في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2023».

وجاء تشكيل المدرب الفرنسي مارتينيز كالتالي:

«معاذ اللافي، وأحمد التربي، وسند الورفلي، ومحمد المنير، وخالد فكرون، ومحمد التوهامي، وبلقاسم رجب، وعمر الخوجة، ومحمد صولة، وحمدو الهوني، وصالح الطاهر».

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3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني

وتلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، بشكل رسمي، الموافقة على السماح لـ3 آلاف متفرج، بمساندة «فرسان المتوسط» في مباراته أمام منتخب بوتسوانا مساء اليوم الأربعاء.

التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد بوتسوانا. (المركز الإعلامي)