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إعلان التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد بوتسوانا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 05:48 مساء
إعلان التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد بوتسوانا
غرفة ملابس المنتخب الوطني الليبي. قبل مواجهة بوتسوانا. (المركز الإعلامي)
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أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مارتينيز، تشكيلة «فرسان المتوسط» خلال مواجهة بوتسوانا، اليوم الأربعاء، في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2023».

وجاء تشكيل المدرب الفرنسي مارتينيز كالتالي:
«معاذ اللافي، وأحمد التربي، وسند الورفلي، ومحمد المنير، وخالد فكرون، ومحمد التوهامي، وبلقاسم رجب، وعمر الخوجة، ومحمد صولة، وحمدو الهوني، وصالح الطاهر».

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لمشاهدة تغطية خاصة لمباراة المنتخب الوطني أمام بوتسوانا عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني
وتلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، بشكل رسمي، الموافقة على السماح لـ3 آلاف متفرج، بمساندة «فرسان المتوسط» في مباراته أمام منتخب بوتسوانا مساء اليوم الأربعاء.

التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد بوتسوانا. (المركز الإعلامي)
التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد بوتسوانا. (المركز الإعلامي)
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