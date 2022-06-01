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المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 07:55 مساء
المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
صالح الطاهر يقود المنتخب الليبي للفوز على بوتسوانا من ركلة جزاء في افتتاح تصفيات بطولة أمم أفريقيا. (بث مباشر)
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حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الفوز على نظيره بوتسوانا، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة العاشرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا بساحل العاج 2023.

افتتح المنتخب الوطني التسجيل عبر نجمه صالح الطاهر، من ركلة جزاء بالدقيقة 54 في شباك بوتسوانا، لتصبح النتيجة هدف دون رد لفرسان المتوسط.

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ودخل المدير الفني للمنتخب الوطني، المدرب الفرنسي مارتينيز المباراة بتشكيل مكون من «معاذ اللافي، وأحمد التربي، وسند الورفلي، ومحمد المنير، وخالد فكرون، ومحمد التوهامي، وبلقاسم رجب، وعمر الخوجة، ومحمد صولة، وحمدو الهوني، وصالح الطاهر».

بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني الليبي، صدارة المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط، والتي تضم بجانبه منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

صالح الطاهر يقود المنتخب الليبي للفوز على بوتسوانا من ركلة جزاء في افتتاح تصفيات بطولة أمم أفريقيا. (بث مباشر)
صالح الطاهر يقود المنتخب الليبي للفوز على بوتسوانا من ركلة جزاء في افتتاح تصفيات بطولة أمم أفريقيا. (بث مباشر)
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