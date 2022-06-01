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شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة المنتخب الوطني ضد بوتسوانا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 05:37 مساء
شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة المنتخب الوطني ضد بوتسوانا
تغطية خاصة لمباراة المنتخب الوطني أمام بوتسوانا عبر قناة «WTV» (الوسط)
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يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره نظيره بوتسوانا، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة العاشرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا بساحل العاج 2023.

وتبث قناة «WTV» تغطية خاصة لمباراة المنتخب الوطني أمام بوتسوانا، ترصد فيها كاميرات الوسط كل ما يدور في ملعب شهداء بنينا.

لمشاهدة تغطية خاصة لمباراة المنتخب الوطني أمام بوتسوانا عبر قناة «WTV».. اضغط هنا
لمشاهدة تغطية خاصة لمباراة المنتخب الوطني أمام بوتسوانا عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني
وتلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، الموافقة على السماح لـ3 آلاف متفرج، بمساندة «فرسان المتوسط» في مباراته أمام منتخب بوتسوانا مساء اليوم الأربعاء.

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