شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة المنتخب الوطني ضد بوتسوانا

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نظيره نظيره بوتسوانا، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة العاشرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا بساحل العاج 2023.

وتبث قناة «WTV» تغطية خاصة لمباراة المنتخب الوطني أمام بوتسوانا، ترصد فيها كاميرات الوسط كل ما يدور في ملعب شهداء بنينا.

لمشاهدة تغطية خاصة لمباراة المنتخب الوطني أمام بوتسوانا عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

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