صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تجري اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، ومنتخب غينيا الاستوائية، والتي ستقام على ملعب مالابو الجديد بدولة غينيا الاستوائية، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة القارية المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة «كان 2023».

وأجرى المنتخب الوطني أمس الأحد، آخر حصة تدريبية بملعب المباراة، كما عقد الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني ومضيفه منتخب غينيا الاستوئية، بهدف الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بالمواجهة.

وسيرتدي المنتخب الوطني الليبي القميص الأبيض مع الشورت والجورب الأسود في المباراة، ويطمح المنتخب الوطني في تحقيق نتيجة إيجابية بعد فوزه في المباراة الأولى، وتحقيق ثلاثة نقاط مهمة على منتخب بوتسوانا في ملعب بنينا في بداية مشواره الأفريقي.

يأتي هذا بعد التعادل السلبي بين تونس وبوتسوانا، أمس الأحد، ليصب في مصلحة المنتخب الوطني، إذا فاز اليوم على منتخب غينيا الاستوائية لتصدر المجموعة العاشرة بست نقاط.

تدريبات منتخب ليبيا الأول لكرة القدم. (المركز الإعلامي لاتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)