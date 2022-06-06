«مارتينيز» يعلن التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد غينيا الاستوائية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مارتينيز، تشكيلة «فرسان المتوسط» خلال مواجهة غينيا الاستوائية، اليوم الإثنين، في ثاني جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2023».

وجاء تشكيل المدرب الفرنسي مارتينيز كالتالي:

«معاذ اللافي، أحمد التربي، سند الورفلي، صلاح فكرون، محمد المنير، محمد التوهامي، بالقاسم رجب، عمر الخوجة، محمد صولة، حمدو الهوني، صالح الطاهر».

وجاء على دكة البدلاء:

«أحمد الفيتوري، أحمد بالأشهر، أحمد فكرون، علي يوسف، فاضل سلامة، المهدي الكوت، الشامخ فرج، حامد الثلبة، إبراهيم بودبوس، معاذ عيسي، مؤيد جدور، معتز معروف».

وتقام مباراة اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب مالابو الجديد بدولة غينيا الاستوائية، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة القارية المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة «كان 2023».

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وأجرى المنتخب الوطني أمس الأحد، آخر حصة تدريبية بملعب المباراة، كما عقد الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني ومضيفه منتخب غينيا الاستوئية، بهدف الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بالمواجهة.

القميص الأبيض

ويرتدي المنتخب الوطني الليبي القميص الأبيض مع الشورت والجورب الأسود في المباراة، ويطمح المنتخب الوطني في تحقيق نتيجة إيجابية بعد فوزه في المباراة الأولى، وتحقيق ثلاثة نقاط مهمة على منتخب بوتسوانا في ملعب بنينا في بداية مشواره الأفريقي.

التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد غينيا الاستوائية. (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)