Atwasat

«مارتينيز» يعلن التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد غينيا الاستوائية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 06 يونيو 2022, 07:52 مساء
«مارتينيز» يعلن التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد غينيا الاستوائية
قمصان المنتخب الوطني الليبي قبل مواجهة غينيا الاستوائية. (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)
alwasat radio

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مارتينيز، تشكيلة «فرسان المتوسط» خلال مواجهة غينيا الاستوائية، اليوم الإثنين، في ثاني جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2023».

وجاء تشكيل المدرب الفرنسي مارتينيز كالتالي:
«معاذ اللافي، أحمد التربي، سند الورفلي، صلاح فكرون، محمد المنير، محمد التوهامي، بالقاسم رجب، عمر الخوجة، محمد صولة، حمدو الهوني، صالح الطاهر».

وجاء على دكة البدلاء:
«أحمد الفيتوري، أحمد بالأشهر، أحمد فكرون، علي يوسف، فاضل سلامة، المهدي الكوت، الشامخ فرج، حامد الثلبة، إبراهيم بودبوس، معاذ عيسي، مؤيد جدور، معتز معروف».

وتقام مباراة اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب مالابو الجديد بدولة غينيا الاستوائية، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة القارية المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة «كان 2023».

- صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية
- بالفيديو.. ماذا قال لاعبو المنتخب بعد الفوز على بوتسوانا في افتتاح تصفيات «كان 2023»؟
-المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وأجرى المنتخب الوطني أمس الأحد، آخر حصة تدريبية بملعب المباراة، كما عقد الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني ومضيفه منتخب غينيا الاستوئية، بهدف الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بالمواجهة.

القميص الأبيض
ويرتدي المنتخب الوطني الليبي القميص الأبيض مع الشورت والجورب الأسود في المباراة، ويطمح المنتخب الوطني في تحقيق نتيجة إيجابية بعد فوزه في المباراة الأولى، وتحقيق ثلاثة نقاط مهمة على منتخب بوتسوانا في ملعب بنينا في بداية مشواره الأفريقي.

التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد غينيا الاستوائية. (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)
التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد غينيا الاستوائية. (حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور

كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند

إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا

شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا
نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»

نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»
كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!

كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!
استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند

استنكار عربي ضد تصريحات «معادية للإسلام» لمسؤولة بالحزب الحاكم في الهند
السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة

السفيرة البريطانية تعلن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة في ليبيا الليلة
لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟

لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم

في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح المدنيين

بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح ...
منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل القاعدة الدستورية

منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل ...
كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء

خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة

صوان: حكومة الدبيبة ترتبط بـ«زواج غير شرعي» مع المجموعات المسلحة
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المسابقات» تكشف ملاعب الجولة الخامسة من الصعود للممتاز
«المسابقات» تكشف ملاعب الجولة الخامسة من الصعود للممتاز
3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية
صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية
افتتاح بطولة العالم لمحترفي القوة البدنية في جنوب أفريقيا بمشاركة ليبية (صور)
افتتاح بطولة العالم لمحترفي القوة البدنية في جنوب أفريقيا بمشاركة...
تعرف على ترتيب الفرق المرشحة للصعود إلى الدوري الممتاز
تعرف على ترتيب الفرق المرشحة للصعود إلى الدوري الممتاز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من ......
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على بوتسوانا في تصفيات أمم ......
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس
براعم الاتحاد في صدارة سداسي كرة القدم بطرابلس...
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في سداسي براعم طرابلس...
إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري الليبي قبل انطلاق مرحلة التتويج
إيقاف حارس الأهلي بنغازي لمدة عام.. عقوبات مغلظة في الدوري ......
المزيد
«مارتينيز» يعلن التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد غينيا الاستوائية
«مارتينيز» يعلن التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني ضد غينيا ......
حارس «الأهلي طرابلس» السابق يشارك في دورة لتدريب الحراس بـ «البوسنة»
حارس «الأهلي طرابلس» السابق يشارك في دورة لتدريب الحراس بـ ......
فوز «الأهلي طرابلس» في افتتاح نهائيات ليبيا لكرة السلة
فوز «الأهلي طرابلس» في افتتاح نهائيات ليبيا لكرة السلة...
تعرف على ترتيب الفرق المرشحة للصعود إلى الدوري الممتاز
تعرف على ترتيب الفرق المرشحة للصعود إلى الدوري الممتاز...
افتتاح بطولة العالم لمحترفي القوة البدنية في جنوب أفريقيا بمشاركة ليبية (صور)
افتتاح بطولة العالم لمحترفي القوة البدنية في جنوب أفريقيا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط