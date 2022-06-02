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المرغني يكشف في تصريح إلى «الوسط» تفاصيل نظام إقامة نهائيات ليبيا لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 02 يونيو 2022, 04:48 مساء
المرغني يكشف في تصريح إلى «الوسط» تفاصيل نظام إقامة نهائيات ليبيا لكرة السلة
منافسات السلة الليبية. (الإنترنت)
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أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة، وليد المرغني، أن نهائيات ليبيا لكرة السلة لهذا الموسم ستقام بنظام التجمع، ومن مرحلتين.

وقال المرغني في تصريحات خاصة إلى «الوسط»، إن النهائيات تقام بمشاركة فرق النصر والأهلي بنغازي والهلال والأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة والمتفوق من مباراة السبت المقبل بين الشباب والمروج.

مكان التجمع الأول
وأضاف المرغني، أن التجمع الأول للمرحلة النهائية سيقام بمجمع سليمان الضراط بنغازي خلال الفترة من 6 إلى 13 يونيو الجاري، والتجمع الثاني بطرابلس من 19 إلى 26 يونيو الجاري، والفريق الأكثر نقاطًا من التجمعين سيُتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2021/ 2022.

وأوضح المرغني أن المرحلة النهائية لمسابقة كأس ليبيا لكرة السلة ستقام ببنغازي يومي الثاني والثالث من يوليو المقبل، وبطل الدوري سيمثل ليبيا في بطولة أفريقيا المقبلة لكرة السلة، والمتوج بالكأس سيشارك في بطولة الأندية العربية. 

حضور الجماهير
وواصل المرغني: «نهائيات السلة بحضور الجمهور بقرار من المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة السلة، وسيجري التنسيق لذلك مع جميع الجهات المختصة». وبخصوص اللاعبين الأجانب أكد المرغني الأحقية لكل نادٍ مشارك في النهائيات الاستعانة بعدد 2 لاعبين أجانب.

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تحكيم عربي
وبشأن التحكيم، أوضح المرغني أن هناك مساعي في الاستعانة بأطقم تحكيم عربية، وتمت مخاطبة الاتحادين المصري والجزائري لكرة السلة بشأن الاستعانة بحكام دوليين للمشاركة في إدارة عدد من المباريات بالتجمعين.

وفي الختام، طلب المرغني من الجمهور الرياضي المساهمة في إنجاح البطولة، من خلال التشجيع الراقي والتحلي بالروح الرياضية لإيصال رسالة للخارج بأن ليبيا رغم  ظروفها قادرة بسواعد رجالها على التنظيم والرقي.

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