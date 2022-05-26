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فوز سلة «الاتحاد» و«الأهلي بنغازي» في إياب الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 26 مايو 2022, 01:41 مساء
فوز سلة «الاتحاد» و«الأهلي بنغازي» في إياب الدوري الليبي
منافسات في السلة الليبية. (الإنترنت)
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جرت مباراتان، أمس الأربعاء، في إياب الدوري الليبي لكرة السلة، انتهتا بفوز «الاتحاد» على «الجزيرة»، بنتيجة (81 / 31)، وفوز «الأهلي بنغازي» على «السلفيوم» وبنتيجة (120/ 41).

واليوم الخميس يتجدد الموعد في قاعة نادي المدينة بطرابلس، مع مباراتين في إياب الدوري الليبي لكرة السلة، حيث يلعب فريق «الشباب» مع «اليرموك»، و«الأولمبي» يلتقي «الأهلي طرابلس».

أبرز النتائج
الاتحاد × الأولمبي: (75 /29).

المدينة × اليرموك: (67 / 45).

النصر × السلفيوم: بعدم الحضور (20 / 0)

المروج × التحدي: (57/99).

النصر × المروج: (68/ 51).

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الهلال × منتخب 18 عامًا: (60 / 40).

الاتحاد × الجزيرة: (81/ 31).

الأهلي بنغازي × السلفيوم: (120 / 41).

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