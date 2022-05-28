النصر يلتقي التحدي والجزيرة يستضيف الأهلي طرابلس في إياب دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل مباريات إياب الدوري الليبي لكرة السلة، وفي آخر النتائج المسجلة، شهدت صالة نادي المدينة بطرابلس مباراتين، الخميس، انتهيتا بفوز الشباب على اليرموك بنتيجة (59-46)، والأهلي طربلس على الأولمبي (69-41).

وتجدد الموعد، الجمعة، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي؛ حيث تفوق الأهلي بنغازي على المروج (80-55)، والهلال على السلفيوم (95-47).

واليوم السبت، تقام مبارتان، الأولى بقاعة زوارة، الجزيرة يستضيف الأهلي طرابلس، والثانية بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، ويلتقي النصر مع التحدي.

ويقام غدًا الأحد، بصالة نادي المدينة بطرابلس مبارتان، المباراة الأولى الاتحاد يلتقي اليرموك، ويعقبها مباراة المدينة والشباب.