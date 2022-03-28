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تأهل أبي الأشهر والبشائر في تصفيات الصعود للدوري الممتاز الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 28 مارس 2022, 01:58 مساء
تأهل أبي الأشهر والبشائر في تصفيات الصعود للدوري الممتاز الليبي
فريق الجزيرة في الدوري الليبي. (صفحة نادي الجزيرة عبر فيسبوك)
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جرت، أمس الأحد، الجولة الخامسة لإياب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن تعادل وفاق صبراتة وأبي الأشهر بهدف، وفوز البشائر على الشرطة بهدف، والوحدة على الجزيرة بهدف.

وبعد هذه النتائج يكون الترتيب على النحو التالي: أبي الأشهر في الصدارة بـ24 نقطة، وحل ثانيا البشائر برصيد 21 نقطة، وثالثا الشرطة 17، والجمارك 14، والجزيرة 13، وفاق صبراتة 10، والوحدة 9 نقاط.

بهذا ضمن فريقا أبي الأشهر والبشائر تأهلهما إلى تصفيات الصعود للقسم الممتاز.

مباريات الجولة الأخيرة
وفي الجولة الأخيرة أبي الأشهر يلتقي الشرطة، والبشائر مع الوحدة، والجزيرة يتبارى مع الجمارك.

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