تأهل أبي الأشهر والبشائر في تصفيات الصعود للدوري الممتاز الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الأحد، الجولة الخامسة لإياب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وأسفرت عن تعادل وفاق صبراتة وأبي الأشهر بهدف، وفوز البشائر على الشرطة بهدف، والوحدة على الجزيرة بهدف.

وبعد هذه النتائج يكون الترتيب على النحو التالي: أبي الأشهر في الصدارة بـ24 نقطة، وحل ثانيا البشائر برصيد 21 نقطة، وثالثا الشرطة 17، والجمارك 14، والجزيرة 13، وفاق صبراتة 10، والوحدة 9 نقاط.

بهذا ضمن فريقا أبي الأشهر والبشائر تأهلهما إلى تصفيات الصعود للقسم الممتاز.