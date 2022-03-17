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الليبيان العر والحصادي الأقرب للتتويج بذهبية شطرنج العرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 17 مارس 2022, 12:00 مساء
الليبيان العر والحصادي الأقرب للتتويج بذهبية شطرنج العرب
لاعب الشطرنج الليبي يوسف الحصادي. (الإنترنت)
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تألق أمس الثلاثي الليبي، في بطولة العرب للشطرنج التي تتواصل بالعاصمة العراقية بغداد، وحققوا جميعًا الفوز في الجولة الثامنة للبطولة.

في بطولة 14 عامًا، فاز الليبي عمرو فطيس على الجزائري عبدالله عمران، وفي بطولة 16 عامًا، فاز الليبي يوسف الحصادي على اللبناني أركان، وفي بطوله 20 عاما، فاز الليبي علي العر على السوري كريم.

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صدارة ليبية لبطولتي 16 و20 عامًا
ولم يتبق إلا جولة واحدة ويسدل الستار على بطولة العرب للشطرنج، وقبل هذه الجولة يتصدر الليبي يوسف الحصادي بطولة 16 عامًا، برصيد 6.5 نقطة، وبكسر التعادل يأتي المصري محمد علي الدين ثانيًا بـ6.5 نقطة، وثالثًا السوري ريان ذيب برصيد 6 نقاط.

وفي بطولة 20 عامًا، يتساوى 4 لاعبين برصيد 6 نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل تأتي الصدارة لليبي علي العر، ويأتي ثانيًا العراقي ربيع صابر، وثالثًا اللبناني جورجيو، ورابعًا الجزائري الأمين إبراهيمي.

أهم مباريات الجولة الختامية
في بطولة 14 عامًا المتصدر محمد سيدير من فلسطين 7 نقاط، يلتقي العراقي أمين محمد 6 نقاط، والليبي عمرو فطيس 4.5 نقطة يتبارى مع السوري مازن فاندي 5 نقاط. 

وفي بطولة 16 عامًا، الليبي يوسف الحصادي 6.5، يلتقى راجي عبدالعزيز 5 نقاط. وفي بطولة 20 عامًا الليبي علي العر 6 نقاط  يلتقي المصري مينا مارتين تصنيف 1882 وبرصيد 2.5 نقطة.

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