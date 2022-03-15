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فوز جديد لثلاثي ليبيا في شطرنج العرب ببغداد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 15 مارس 2022, 12:03 مساء
فوز جديد لثلاثي ليبيا في شطرنج العرب ببغداد
يوسف الحصادي. (فيسبوك)
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حقق، أمس الإثنين، ثلاثي ليبيا في لعبة الشطرنج الفوز في الجولة السادسة لبطولة العرب للشطرنج التي تتواصل بالعاصمة العراقية بغداد.

في منافسات 14 عاما عمرو فطيس فاز على حسام الدين من اليمن، وصار سابع الترتيب بـ3.5 نقطة، وفي منافسات 16عاما فاز الليبي يوسف الحصادي على العماني عبدالرحمن إبراهيم، وحافظ على صدارته لهذه الفئة برصيد خمس نقاط، وفي منافسات 20 عاما قفز الليبي علي العر للترتيب الثالث بعد فوزه على الجزائري إبراهيم لأمين.

مباريات لاعبي ليبيا في الجولة 7
اليوم الثلاثاء في سابع جولات البطولة، الليبي عمرو فطيس يلتقي ادوار من سورية، ويوسف الحصادي يلتقي المصري محمد علاء الدين، وعلي العر سيتبارى مع العراقي ربيع صباح.

علي العر. (فيسبوك)
علي العر. (فيسبوك)
عمرو فطيس. (فيسبوك)
عمرو فطيس. (فيسبوك)
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