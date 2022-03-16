الليبيان الحصادي والعر في صدارة شطرنج العرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

واصل لاعبا ليبيا يوسف الحصادي وعلي العر تألقهما وتميزهما بتحقيق النتائج الباهرة في بطولة العرب للشطرنج التي تتواصل بالعاصمة العراقية بغداد.

في منافسات 16 عاما حافظ الليبي يوسف الحصادي على الصدارة برصيد 5.5 نقطة بعد تعادله مع المصري محمد علي الدين، وفي منافسات 20 عاما حقق الليبي علي العر فوزا ثمينا على العراقي المتصدر ربيع صباح، قفز بها إلى الترتيب الثاني برصيد خمس نقاط وبفارق كسر التعادل.

الترتيب بعد الجولة 7

انفرد الفلسطيني محمد سيدير بالصدارة برصيد ست نقاط وصار في طريق مفتوح للتتويج، وأقرب الملاحقين اللبناني محمد بديع بخمس نقاط، ويأتي الليبي عمرو فطيس تاسعا بـ3.5 نقطة.

وفي منافسات 16 عاما باتت الصدارة لليبي يوسف الحصادي برصيد 5.5 نقطة، وبفارق كسر التعادل يأتي المصري محمد علي الدين ثانيا بـ5.5 نقطة أيضا ومن بعدهما أربعة لاعبين برصيد خمس نقاط، وهم: ريان ديب من سورية وأركان من لبنان وريان العجيلي من تونس.

وفي منافسات 20 عاما بات في صدارة الترتيب أربعة لاعبين برصيد خمس نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل يأتي أولا العراقي ربيع صابر وثانيا الليبي علي العر وثالثا اللبناني جورجيو، ورابعا الجزائري الأمين إبراهيمي.

أهم مباريات الجولة 8

في منافسات 14 عاما الليبي عمرو فطيس بـ3.5 نقطة يلتقي الجزائري عبدالله عمران بنقطتين وتصنيفه 1576.

وفي منافسات 16عاما، الليبي يوسف الحصادي تصنيف 1989 برصيد 5.5 نقطة يلتقي اللبناني أركدان بخمس نقاط وتصنيفه 1852، والمصري محمد علي الدين 5.5 نقطة يتبارى مع التونسي ريان العجيلي 5 نقاط.

وفي منافسات 20 عاما الليبي علي العر تصنيف 2146 يواجه السوري كريم هنيدي تصنيف 1967.

علي العر. (فيسبوك)