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«الأهلي طرابلس» يلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 بكأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 02 مارس 2022, 08:36 مساء
«الأهلي طرابلس» يلحق بركب المتأهلين إلى دور الـ32 بكأس ليبيا
«الأهلي طرابلس» يتأهل إلى الدور 32 من بطولة كأس ليبيا بعد الفوز على نظيره «وفاق صبراتة» بثلاثية مقابل هدف. (الإنترنت)
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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس» إلى الدور الـ32 من بطولة كأس ليبيا، بعد التفوق على نظيره «وفاق صبراتة»، بثلاثية مقابل هدف.

وجاءت أهداف «الأهلي طرابلس» من توقيع  نورالدين القليب وأنيس سلتو من علامة الجزاء، ومأب شكري، فيما سجل هدف «وفاق صبراتة» محمود قشوط.

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بهذه النتيجة يلتقي فريق «الأهلي طرابلس» في الدور الـ32 مع نظيره فريق «الفالوجا».

حوار يتجدد بعد 13 عامًا
وتجدد الحوار بين الفريقين، بعد مرور قرابة 13 عامًا مضت على آخر مواجهة رسمية جمعت الفريقين بملاعب الدوري الليبي الممتاز.

حيث تعود آخر مواجهة كروية رسمية بين الفريقين إلى الموسم الرياضي 2008-2009، وهو آخر موسم شهد ظهور فريق «وفاق صبراتة» بالدوري الليبي الممتاز.

وتمكن فريق «الأهلي طرابلس» من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب الأولى بهدف لصفر، أحرزه اللاعب أحمد سعد. ثم عاد فريق «الأهلي طرابلس» ليجدد تفوقه في لقاء الإياب بثلاثة أهداف لهدف، تناوب على إحرازها كل من سامر سعيد وعمر داوود وأحمد سعد.

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