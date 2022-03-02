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الشط يلتقي الأولمبي في أولى مباريات الأسبوع الـ12 من الدوري الليبي الممتاز.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 02 مارس 2022, 10:08 صباحا
الشط يلتقي الأولمبي في أولى مباريات الأسبوع الـ12 من الدوري الليبي الممتاز.. الأربعاء
مبارة للشط أمام الاتحاد في الدوري. (صفحة نادي الشط عبر فيسبوك)
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تنطلق اليوم الأربعاء على ملعب نادي أبوسليم، أولى مباريات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بمباراة الشط والأولمبي.

وغدا الخميس سيتجدد الموعد مع أربع مباريات، ويحتضن ملعب الجميل لقاء أبوسيلم مع المحلة، وبملعب مصراتة السويحلي يستضيف الخمس، وعلى ملعب سرت التحدي يحل ضيفا على خليج سرت، وبملعب بنينا الأهلي بنغازي يستضيف الصداقة.

والجمعة 4 مارس، ستقام ثلاث مباريات، دارنس يستضيف شباب الجبل على ملعب درنة، والهلال يحل ضيفا على الأخضر بملعب البيضاء، والنصر يلتقي التعاون بملعب بنينا.

في الوقت نفسه جرى تأجيل مباريات فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس، نظرا لمشاركتهما الأفريقية في دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية»، حيث كان مقررا أن يلتقي الاتحاد مع الاتحاد المصراتي، والأهلي طرابلس مع المدينة.

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