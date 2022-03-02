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«الاتحاد» يتأهل إلى دور الـ32 بكأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 02 مارس 2022, 07:36 مساء
«الاتحاد» يتأهل إلى دور الـ32 بكأس ليبيا
مباراة سابقة لفريق الاتحاد. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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تأهل فريق «الاتحاد» إلى الدور 32 من بطولة كأس ليبيا لكرة القدم، بعد التفوق على نظيره «النهضة» بسبها بنتيجة هدفين دون رد.

سجل هدفي «الاتحاد» جهاد شلدون ومحمد فتحي.

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بهذه النتيجة يتواجه فريق «الاتحاد» في الدور الـ32 مع فريق «الجزيرة» بملعب الزاوية.

يذكر أن «الاتحاد» هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة المحلية، ويسعى للفوز باللقب هذا الموسم أيضًا.

المتأهلون إلى دور الـ32
وباختتام مباريات اليوم تأهل إلى الدور الـ32 فرق «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» و«السويحلي» و«الأخضر» و«الأولمبي» و«النصر» و«المحلة» و«الاتحاد المصراتي» و«بنغازي الجديدة» و«المروج» و«الأهلي بنغازي» و«الجزيرة» و«الظهرة» و«الخمس» و«المنار» و«التحدي» و«المدينة» و«الهلال بسبها» و«الفالوجا» و«التعاون» و«البشاير» و«أبي الأشهر» و«شباب الجبل» و«الهلال» و«الصداقة» و«القيروان» و«الأفريقي» و«اتحاد الجمارك» و«الشط» و«أبوسليم» و«دارنس» و«نجوم بنغازي».

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