«الاتحاد» يتأهل إلى دور الـ32 بكأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تأهل فريق «الاتحاد» إلى الدور 32 من بطولة كأس ليبيا لكرة القدم، بعد التفوق على نظيره «النهضة» بسبها بنتيجة هدفين دون رد.

سجل هدفي «الاتحاد» جهاد شلدون ومحمد فتحي.

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بهذه النتيجة يتواجه فريق «الاتحاد» في الدور الـ32 مع فريق «الجزيرة» بملعب الزاوية.

يذكر أن «الاتحاد» هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة المحلية، ويسعى للفوز باللقب هذا الموسم أيضًا.