بالصور: وزارة الرياضة الليبية تشرع في تنفيذ ملعب منطقة قندولة بالجبل الأخضر

ملعب منطقة قندولة بالجبل الأخضر. (صفحة «حكومتنا» الرسمية عبر «فيسبوك»)

تواصل وزارة الرياضة مشاريعها الخاصة بزيادة رقعة الملاعب الرياضية في ربوع ليبيا، وبتعليمات من وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي الذي قرَّر اليوم السبت، بدء تنفيذ ملعب منطقة قندولة بالجبل الأخضر، لما تحتاجه تلك المنطقة من زيادة في دعم المنشآت الرياضية، بهدف تشجيع الشباب على الممارسة، كهدف أول لوزارة الرياضة.



وشرعت وزارة الرياضة في إنشاء ملعب بمنطقة قندولة بالجبل الأخضر، مؤكدة مباشرة الشركة المنفذة أعمالها لصالح نادي الشجرة بقندولة، كأول ملعب معشب بالمنطقة ومنذ تأسيس النادي، بحسب ما كشفته صفحة «حكومتنا» الرسمية عبر «فيسبوك».

يأتي هذا في إطار دعم الوزارة المستمر لتوفير بنية تحتية رياضية للرياضيين أسوة بالمناطق الأخرى سواء في شرق أو غرب ليبيا.

ملعب منطقة قندولة بالجبل الأخضر. (صفحة «حكومتنا» الرسمية عبر «فيسبوك»)

الشباب في ملعب منطقة قندولة بالجبل الأخضر. (صفحة «حكومتنا» الرسمية عبر «فيسبوك»)