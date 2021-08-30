منتخب الغابون يصل إلى بنغازي استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 08:45 مساء
منتخب الغابون لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

وصلت بعثة منتخب الغابون، إلى بنغازي؛ استعدادًا لمواجهة المنتخب الوطني، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب «شهداء بنينا» الدولي، ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لتصفيات كأس العالم «قطر 2022»، لحساب المجموعة السادسة.

وسيجري الفريق، مساء يوم غدٍ الثلاثاء، أول حصة تدريبية له بملعب «شهداء بنينا» الدولي في نفس توقيت المباراة التي ستجمعه بالمنتخب الوطني، مساء الأربعاء المقبل، بداية من الساعة التاسعة مساءً.

كما سيصل مساء اليوم الإثنين طاقم التحكيم الإثيوبي الذي سيدير المباراة، بقيادة تيسما بامالاك، إلى جانب المراقب الفني للمباراة؛ ليتكامل بذلك وصول المنتخبين ولجان «كاف» التي ستشرف على المباراة التي تعد الأولى التي يحتضنها ملعب «شهداء بنينا» رسميًّا، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وكان المنتخب الوطني الليبي عاد من معسكره التحضيري الذي أقامه في أزميت التركية، لاسيما أن تدريبات اليوم بملعب «شهداء بنينا» حضرها جميع اللاعبين المحترفين، عدا لاعب «سبورتينغ براغا» البرتغالي المعتصم بالله المصراتي، الذي تأكد حضوره غداً الإثنين.

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