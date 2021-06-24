تعرف على نتائج مواجهات اليوم الخميس في الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 24 يونيو 2021, 08:25 مساء
فريق خليج سرت يحمل صورة فقيد الرياضة أحمد الغزال قبل مواجهة الأنوار في الدوري. (إنترنت)

جرت اليوم الخميس، ثلاث مباريات ضمن منافسات الأسبوع (الرابع  عشر) الثالث في إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وجمعت هذه المباريات «نجوم أجدابيا» مع «الصداقة» في ملعب أجدابيا، و«خليج سرت» مع «الأنوار» في ملعب بنينا، و«الخمس» مع «المحلة» بملعب طرابلس.

وانتهت مباراة «المحلة» أمام نظيره «الخمس»، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، سجل للمحلة في الدقيقة الرابعة مع بداية الشوط الأول لاعبه عمر بن الحاج.

وفي الشوط الثاني استطاع فريق «الخمس» تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب عبد الرؤوف الشلبي، وأضاف الهدف الثاني للخمس اللاعب عمر القليب في الدقيقة 62، وهو من أجمل الأهداف في الدوري الليبي حتى الآن.

وفي الدقيقة 86 استطاع لاعب «المحلة» عمر بن الحاج، العودة بالنتيجة ليسجل هدف التعادل، وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح رصيد «الخمس» 19 نقطة، و«المحلة» 17 نقطة.

وحقق «نجوم أجدابيا» فوزًا مهمًّا في صراعه من أجل البقاء في دوري الأضواء على حساب ضيفه «الصداقة» بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب «10 يونيو» بأجدابيا.

المهاجم الإيفواري لاغو سجل الهدف الأول لفريق نجوم إجدابيا، في الثواني الأولى من زمن الشوط الأول، وأضاف ناجي شويقي الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع نجوم أجدابيا رصيده إلى 9 نقاط، ليصعد للمركز العاشر في جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الصداقة عند 12 نقطة في المركز الثامن.

وفي ملعب بنينا نجح فريق خليج سرت بالعودة بثلاثة نقاط، بعد فوزه بنتيجة هدف دون رد على فريق الأنوار، سجله المحترف لويس جيروم في الدقيقة 72.

بهذا الفوز يرفع خليج سرت رصيده إلى النقطة 19 في المركز السادس، بينما بقي فريق الأنوار بنفس رصيده السابق 7 نقاط.

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