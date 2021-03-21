موسى عقيل رئيسا للاتحاد الليبي للجودو

جانب من الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للجودو (إنترنت)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للجودو جلستها الانتخابية، وتم فيها اختيار قائمة للمكتب التنفيذي الجديد برئاسة موسى أحمد عقيل، ونائبه أحمد سعيد الرفاعي، وعضوية كل من عبدالسلام محمد الشفلو وعبدالله أحمد الشريف وخالد محمد شعبان وعبدالرزاق الهادي الباقرمي وصباح أحمد خليفة وحلمت عمار إبراهيم وأحمد الطاهر الشعال.

أشرف على الانتخابات لجنة برئاسة مختار أبوعرقوب، والمقرر محمود الطويل، وعضوية نوري الشحومي وربيع الرعوبي، وترأس لجنة الطعون أبومدين الزليطني والمقرر نبيل دراويل وعضوية معاذ القمودي وإبتسام السائح.