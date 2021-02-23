فوز دارنس ونجوم صرمان في القدم المصغرة

منافسات كرة القدم المصغرة (أرشيفية : الإنترنت)

يتواصل بنجاح الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، وأجريت أمس الإثنين ثلاث مباريات، ففي المنطقة الأولى فاز دارنس على اتحاد الفتائح بثلاثة أهداف مقابل هدفين 3 / 2.

وبالمنطقة الخامسة تعادل نجوم الصابرية والانتفاضة بهدفين لهدفين 2 / 2، بينما فاز نجوم صرمان على نجوم صبراتة بستة أهداف مقابل أربعة.

سبق بالمنطقة الثالثة فاز الإشعاع على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والأفريقي يفوز على الجهاد بهدفين لصفر.

وفي المنطقة الرابعة فاز التحدي طرابلس على حي دمشق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي المنطقة الخامسة فاز الازدهار القلعة على المسيرة بهدفين لهدف، كما فاز يفرن على النصر الزنتان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتعادل الوحدة ويفات مع النضال كاباو بهدفين لمثليهما.