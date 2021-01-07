صولة يكشف موعد أول تدريب لمنتخب المحليين بقيادة «زوران»

المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم المونتينيغري زوران فيليبوفيتش. (المركز الإعلامي)

قال سالم صولة، مدير المنتخب الوطني للمحليين لكرة القدم، إن أول تدريب لمنتخب المحليين بقيادة المدير الفني الجديد المونتينيغري زوران فيليبوفيتش، سيكون السبت المقبل بالكاميرون.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المنتخب الليبي لكرة القدم للمحليين، سيلعب مباراة ودية مع منتخب زامبيا في الثاني عشر من الشهر الجاري، على الملاعب الكاميرونية، قبل استهلال مشاركته في بطولة أفريقيا للمحليين في السابع عشر من هذا الشهر، مؤكدًا وجود رغبة لدى اللاعبين لتقديم مشاركة إيجابية.

يذكر أن المنتخب الليبي هو بطل نسخة 2014 من كأس أفريقيا للمحليين التى أقيمت بجنوب أفريقيا.