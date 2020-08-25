جوائز مالية لمتفوقي بطولة ليبيا للرماية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 07:12 مساء
منافسات سابقة في الرماية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اتحاد الرماية الليبية عادل قريش، في تصريح إلى «الوسط»، أنه تشجيعا وتحفيزا الرماة المتفوقين ستمنح مكافاءات مالية للمتفوقين في بطولة ليبيا الأسلحة ضغط الهواء بندقية ومسدس التي ستقام بصالة الرماية بطرابلس في 12 سبتمبر المقبل.

وأوضح أن الحاصل على الترتيب الأول في كبار سيتحصل على مبلغ 500 د ل خمسمائة  دينار والترتيب لثاني على 300  د. ل ثلاثمائة دينار والثالث على 200 مائتي  دينار، فيما يتحصل أول الناشئين على مبلغ 300 د.ل ثلاثمائة  دينار والثاني على 200 د.ل مانتي دينار والثالث 100 د.ل مانة دينار.

كما رصد اتحاد الرماية مبالغ مالية لكل لاعب يسجل رقم ليبي جديد في رماية بالبندقية والمسدس الرقم الجديد في الكبار 1000 ألف دينار والناشين مبلغ 500 خمسمائة دينار.

يشار إلى أن رقم البندقية ناشئين سجل في العام 2008  باسم محمود والي 571 نقطة والبندقية كبار باسم عادل قريش 587 نقطة سجله في العام 2010  ورقم المسدس كبار باسم إبراهيم عامر 577 نقطة سجله في العام 2009 والمسدس ناشئين باسم عبدالسميع إبراهيم 557 نقطة سجل في العام 2020.

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